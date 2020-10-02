Вера Брежнева рассказала о приёмном брате

Одна из красивейших женщин российской эстрады поведала историю из прошлого.

Вера Брежнева рассказала, как в детстве у неё появился неродной брат.

Сердобольные родители Веры, жившие небогато, сжалились над 12-летним подростком и приютили его у себя. Добрые люди рассуждали так — если они могут прокормить четырёх детей, то найдут возможность воспитать и пятого. Тем более что родители всегда мечтали о сыне, в то время как в семье одна за другой рождались только девочки.

Вера рассказала, что была рада названному брату, который, однако, отплатил приютившей его семье чёрной неблагодарностью.

Бездомный мальчик не хотел избавляться от своих бродячих привычек, поэтому сбежал, взяв с собой самый дорогой предмет, который был в доме Брежневых, — музыкальный центр.