Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом

Папарацци зарубежных таблоидов разузнали сенсационную новость.

Леонардо Ди Каприо и 23-летняя модель Камила Морроне встречаются уже три года.

Поклонники культовой звезды Голливуда, затаив дыхание, ждут, когда звездная пара объявит о помолвке. Свадьбу может ускорить рождение ребенка.

Вхожий в круг Леонардо инсайдер уверил общественность, что Камила Морроне в интересном положении. Подтверждением его слов стали снимки, на которых Леонардо и Камила прогуливаются вместе.

Интернет-пользователи заметили, что у модели округлился живот, и она заметно поправилась. Если слухи верны, то Ди Каприо станет счастливым отцом первенца весной следующего года.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ди Каприо собирается снимать фильмы для Apple.