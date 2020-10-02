Евгений Петросян скрывал рождение сына, чтобы ребёнка не сглазили

Друг семьи Петросяна объяснил, почему Евгений Ваганович так долго скрывал сына от общественности.

Леонид Натапов, который тесно общается с Петросяном, рассказал, что Евгений Ваганович предпочитал держать в тайне рождение сына, так как боялся, что Степаненко навлечет на ребенка неприятности.

Негатив, который исходит от бывшей жены, по мнению друга семьи, заставил юмориста скрывать новорожденного в Туле у тёщи (матери Татьяны Брухуновой).

"Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена узнает о ребенке раньше времени", — пояснил Натапов.

Лишь когда ребенку исполнилось полгода, Петросян объявил миру о рождении наследника Вагана Евгеньевича. Артист видимо посчитал, что ребенок уже достаточно крепок, чтобы противостоять волне негатива, которая льется на артиста и его молодую супругу.

Интернет-пользователи не удержались и прокомментировали озвученную версию.