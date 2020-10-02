Друг семьи Петросяна объяснил, почему Евгений Ваганович так долго скрывал сына от общественности.
Леонид Натапов, который тесно общается с Петросяном, рассказал, что Евгений Ваганович предпочитал держать в тайне рождение сына, так как боялся, что Степаненко навлечет на ребенка неприятности.
Негатив, который исходит от бывшей жены, по мнению друга семьи, заставил юмориста скрывать новорожденного в Туле у тёщи (матери Татьяны Брухуновой).
"Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена узнает о ребенке раньше времени", — пояснил Натапов.
Лишь когда ребенку исполнилось полгода, Петросян объявил миру о рождении наследника Вагана Евгеньевича. Артист видимо посчитал, что ребенок уже достаточно крепок, чтобы противостоять волне негатива, которая льется на артиста и его молодую супругу.
Интернет-пользователи не удержались и прокомментировали озвученную версию.
"Это как же страшна Елена Степаненко! Петросян, наверное, убежден, что его бывшая жена ведьма", — пишут остряки.
"Понимаю Петросяна. Столько грязи льется на него в последнее время. Стремление уберечь ребенка от всего плохого естественно для любящих родителей", — пишут в интернете сочувствующие.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".