После травмы колена музыкант перенёс несколько операций на суставах.
Певец объяснил, что здоровье подвело его ещё до пандемии. Самоизоляция совпала с его недугом, затрудняющим передвижение композитора.
Из-за последующего запрета, связанного с эпидемией, 75-летний музыкант, безвыездно остаётся в своём загородном доме.
"Я в изоляции с января находился. У меня проблемы со здоровьем начались раньше пандемии. Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", — рассказал Юрий Антонов.
Музыкант признался, что без труда переносит изоляцию. В его хозяйстве много животных, ухаживать за которыми ему помогает обслуживающий персонал. Кроме того, певец имеет возможность прогуляться по лесу, что делает его оторванность от остального мира не таким уж и грустным.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".