Из-за болезни Юрий Антонов уже год не выходит из дома

После травмы колена музыкант перенёс несколько операций на суставах.

Певец объяснил, что здоровье подвело его ещё до пандемии. Самоизоляция совпала с его недугом, затрудняющим передвижение композитора.

Из-за последующего запрета, связанного с эпидемией, 75-летний музыкант, безвыездно остаётся в своём загородном доме.

"Я в изоляции с января находился. У меня проблемы со здоровьем начались раньше пандемии. Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", — рассказал Юрий Антонов.

Музыкант признался, что без труда переносит изоляцию. В его хозяйстве много животных, ухаживать за которыми ему помогает обслуживающий персонал. Кроме того, певец имеет возможность прогуляться по лесу, что делает его оторванность от остального мира не таким уж и грустным.