Крутой опроверг, что посвятил песню "Мадонна" бывшей супруге

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой прокомментировал ситуацию с происхождением одной из своих самых известных песен — "Мадонна".

Стоит напомнить, что поклонники Крутого в течение многих лет считали, что эту музыкальную композицию он посвятил своей бывшей жене — Елене. Но на самом деле это не так.

В студии передачи "Судьба человека" композитор рассказал о первом браке, который продлился 16 лет. Супруги вырастили сына Николая, но отношения сохраниться не удалось.

Испытывая желание встретить свою вторую половинку, Игорь Крутой написал песню "Мадонна". Елена ошибочно решила, что эта композиция посвящена ей.

Бывшие супруги встречаются на днях рождения сына, но музыкант не может сказать, что с бывшей избранницей у него дружеские отношения.

Ранее Игорь Крутой вспомнил работу над песней Пугачёвой "Любовь, похожая на сон".