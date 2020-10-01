Самбурская с группой «Заячий Стон» исполнила антикоронавирусный танец

Масочку надень. Настя Самбурская с четырьмя актерами Ленкома предупредила о надвигающейся волне коронавируса

В марте 2020 года интернет облетело яркое видео, на котором четыре актера театра "Ленком" исполнили зажигательный танец под песню Литтл Биг "Уно". Зажигательный танец был посвящен первой волне коронавируса.

Интернет пользователи оценили юмор ребят из группы "Заячий Стон". На видео актеры в защитных костюмах и масках принимали все известные меры в борьбе с надвигающейся заразой.

Отличное начинание, взорвавшее интернет, подхватила Настасья Самбурская. Актриса позвала ребята из "Заячего Стона" и исполнила с ними танец, посвященный второй волне коронавируса. Под песню "Я волна, новая волна" группа остроумных танцоров повторила мизансцену весеннего танца.

Ребята также облачались в защитные костюмы, однако теперь их техника использования средств индивидуальной защиты заметно усовершенствовалась. В клипе присутствуют элементы профессионального видеомонтажа. "Масочку надень", — гласит мораль остроумного видео.

Актуально-социально-синхронный танец с Актуально-социально-синхронный танец с @zayachiy_ston (рекомендую их страницу для хорошего настроения) под бессмертную песню @djsmash. Пишите в комментариях, кто из нашей пятерки произвёл на вас самое мощное впечатление? — пишет на своей страничке Instagram Самбурская.

Ребята из Заячьего Стона тоже прокомментировали свой танец.