Этой осенью, несмотря на пандемию коронавируса, певица продолжает реализовывать творческие планы.
Звезда отечественного шоу-бизнеса по секрету призналась своим поклонникам, что готовит для них премьеру, а вскоре выйдет и клип.
"Сегодняшний день был очень продуктивным — записали что-то совершенно бомбическое, так что совсем скоро вы сможете это услышать, а ещё чуть позже и увидеть", — создала интригу Валерия.
Поклонники верят в неограниченный творческий потенциал певицы, которая, по их убеждению, может и песню спеть, и книгу написать.
"Валерия, напишите книгу о себе и своём образе жизни… Именно таким, как вы, и нужно с о всеми делиться жизненным опытом Счастья… Я бы с удовольствием выкроила время и почитала… Хотя читаю ооочень много в силу профессии филолога… Но вас считаю одной из Самых Неординарных и Талантливейших Женщин нашего времени…" - поддерживают поклонники певицу во всех начинаниях.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".