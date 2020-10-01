Валерия интригует своих поклонников

Этой осенью, несмотря на пандемию коронавируса, певица продолжает реализовывать творческие планы.

Звезда отечественного шоу-бизнеса по секрету призналась своим поклонникам, что готовит для них премьеру, а вскоре выйдет и клип.

"Сегодняшний день был очень продуктивным — записали что-то совершенно бомбическое, так что совсем скоро вы сможете это услышать, а ещё чуть позже и увидеть", — создала интригу Валерия.

Поклонники верят в неограниченный творческий потенциал певицы, которая, по их убеждению, может и песню спеть, и книгу написать.