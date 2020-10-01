Актер поделился уютным и теплым видео, которое снял на даче.
Вместе с домочадцами Сергей провожает осенний вечер и жжет костер, а с дровами ему помогает сынишка.
"Наш костёр в тумане светит"… Дача…Стёпа помогает. Тоже любит костёр)))) Доброго вечера всем Дорогим и Хоррошим! Днём ещё тепло, а вот к вечеру холодает…осень, однако", — поэтично рассказал о своих ощущениях Безруков.
Поклонники актера любят его за искренность. Не поскупились они на добрые слова в комментариях.
"Хорошего вечера, Сергей Витальевич!!!)))) Спасибо за вчерашний творческий вечер в Губернском!)".
"Стёпыч Красава! Папкина подмога)) кулинарить не помогает еще?))",
"Добрый вечер, наши любимые мужчины Безруковы. Да, на улице прохладный вечер, но от Вашего костра на сердце теплее. Какой маленький помощник растет, Степан Сергееевич просто загляденье. Будьте счастливы всегда, будьте любимы всегда, наши дорогие".
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".