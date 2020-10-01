Сергей Безруков любит посидеть у костра

Актер поделился уютным и теплым видео, которое снял на даче.

Вместе с домочадцами Сергей провожает осенний вечер и жжет костер, а с дровами ему помогает сынишка.

"Наш костёр в тумане светит"… Дача…Стёпа помогает. Тоже любит костёр)))) Доброго вечера всем Дорогим и Хоррошим! Днём ещё тепло, а вот к вечеру холодает…осень, однако", — поэтично рассказал о своих ощущениях Безруков.

Поклонники актера любят его за искренность. Не поскупились они на добрые слова в комментариях.