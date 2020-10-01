Оксана Самойлова занялась благотворительностью и пожалела об этом

Жена известного рэп-музыканта Джигана и мать четверых его детей рассказала о том, как она решила пожертвовать вещи нуждающимся и что из этого вышло.

Оксана Самойлова пожаловалась на то, что люди неадекватно восприняли ее желание поделиться излишком ненужных вещей. На раздачу гардероба, по словам блогерши, пришли не совсем нуждающиеся.

Аттракцион щедрости привлек немало алчных особ, которые надеялись заполучить бесплатно брендовые вещи жены рэпера. Пришедшие на благотворительную акцию, по словам Самойловой, что называется "заглядывали в зубы дареному коню".

Любители поживиться на халяву возмутились, что не нашли среди вещей блогерши брендовых шмоток, на которые они так рассчитывали.