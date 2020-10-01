Евгений Пронин поддерживает себя в отличной спортивной форме. Актеру не раз приходилось перевоплощаться в кадре в известных спортсменов или сотрудников силовых структур. На этот раз он принимает участие в ледовом шоу.
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3️⃣дня до премьеры Ледникового периода 2020! ⛸ 3️⃣ октября (сб) в 17:20 по @1tv 📺 Не забудьте проголосовать за нас с @fire_bird как за лучшую пару ,нам нужна ваша поддержка пипл✌🏼 Преодоление и окрыление,все что я могу сказать про мой текущий период жизни,каждую неделю мы снимаем новую программу,каждый день ты собираешь себя с постели для того чтоб выйти на лед🚼 😜после каждой записи ты выдыхаешь ,чтоб снова взять себя за шкирку и работать над следующим номером над собой,но парадокс заключается в том что мне это начинает нравится ,просыпается азарт,страсть,неудовлетворённость и я с любовью снова несусь в свой ледовый улей😝 Photo by @maxim_lee_ #ледтрудпот
Актер признался, что несмотря на свою сложность, "Ледниковый период" окрыляет его и наполняет силами для победы. Проделав огромный тренировочный путь, он попросил подписчиков поддержать его начинания.
"Не забудьте проголосовать за нас с @fire_bird как за лучшую пару, нам нужна ваша поддержка, пипл. Преодоление и окрыление, все что я могу сказать про мой текущий период жизни, каждую неделю мы снимаем новую программу, каждый день ты собираешь себя с постели для того, чтоб выйти на лед, после каждой записи ты выдыхаешь, чтоб снова взять себя за шкирку и работать над следующим номером над собой, но парадокс заключается в том, что мне это начинает нравиться, просыпается азарт, страсть, неудовлетворённость, и я с любовью снова несусь в свой ледовый улей", — поделился со своими поклонникам Евгений.
Подписчики обещали поддержать актера.
"Ну какой мужчина, да еще и с моей любимой фигуристкой!!! Конечно, топим за вас!!!" — выразили веру в успех актера его поклонники.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".