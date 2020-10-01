Евгений Пронин окрылён после выхода на лёд

Евгений Пронин поддерживает себя в отличной спортивной форме. Актеру не раз приходилось перевоплощаться в кадре в известных спортсменов или сотрудников силовых структур. На этот раз он принимает участие в ледовом шоу.

Актер признался, что несмотря на свою сложность, "Ледниковый период" окрыляет его и наполняет силами для победы. Проделав огромный тренировочный путь, он попросил подписчиков поддержать его начинания.

"Не забудьте проголосовать за нас с @fire_bird как за лучшую пару, нам нужна ваша поддержка, пипл. Преодоление и окрыление, все что я могу сказать про мой текущий период жизни, каждую неделю мы снимаем новую программу, каждый день ты собираешь себя с постели для того, чтоб выйти на лед, после каждой записи ты выдыхаешь, чтоб снова взять себя за шкирку и работать над следующим номером над собой, но парадокс заключается в том, что мне это начинает нравиться, просыпается азарт, страсть, неудовлетворённость, и я с любовью снова несусь в свой ледовый улей", — поделился со своими поклонникам Евгений.

Подписчики обещали поддержать актера.