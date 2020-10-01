Подписчики заметили, что Илья Прусикин, рассказывая о себе, слишком часто произносит слово "сексуальный"
Солист группы Little Big в своем репертуаре. Новая фотосессия эпатажного исполнителя привлекла внимание подписчиков.
Интернет-пользователи отметили, что Илья Прусикин словно сошел с обложки модного журнала 50-х годов.
"Остин Пауэрс нашего времени", — назвали певца его поклонники.
"Ну, чисто жиголо!" — не удержался кто-то от острого комментария
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Я самый сексуальный мужчина в мире по версии всех журналов всего мира, но пока что не все журналы всего мира знают об этом и опубликовали эту информацию! Специально для них я сделал фотосессию! Если вы мировой журнал, вот вам фото самого сексуального мужчины в мире. Пользуйтесь! P. S. Делай репост и распространяй эту информацию. Я как и ты, не хочу жить в мире, где люди не знают о том, что Илья Прусикин самый сексуальный мужчина в мире по версии всех журналов всего мира! Если вы журнал и публикуете эти фото, вы автоматически становитесь мировым журналом (не за что).
"Девчонки, налетайте на самого сексуального мужчину мира! Я самый сексуальный мужчина в мире по версии всех журналов всего мира, но пока что не все журналы всего мира знают об этом, и опубликовали эту информацию! Специально для них я сделал фотосессию! Если вы мировой журнал, вот вам фото самого сексуального мужчины в мире. Пользуйтесь!" — написал в своем аккаунте Instagram Прусыкин.
"Илюша, замути свой журнал и печатай там свои фото. Резко станешь мировым!" — дают Прусикину советы его подписчики.
"Самый сексуальный мужчина, отчитываюсь, информация передана в Швейцарию через залётного в Россию швейцарца посредством насильственного просмотра всех клипов и практики исполнения фарадензы в караоке. Несём отечественную сексуальность в массы", — подхватили поклонники мощный смысловой посыл Прусикина.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".