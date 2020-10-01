Илья Прусикин снова доказал, что он самовлюблённый нарцисс

Подписчики заметили, что Илья Прусикин, рассказывая о себе, слишком часто произносит слово "сексуальный"

Солист группы Little Big в своем репертуаре. Новая фотосессия эпатажного исполнителя привлекла внимание подписчиков.

Интернет-пользователи отметили, что Илья Прусикин словно сошел с обложки модного журнала 50-х годов.

"Остин Пауэрс нашего времени", — назвали певца его поклонники. "Ну, чисто жиголо!" — не удержался кто-то от острого комментария

"Девчонки, налетайте на самого сексуального мужчину мира! Я самый сексуальный мужчина в мире по версии всех журналов всего мира, но пока что не все журналы всего мира знают об этом, и опубликовали эту информацию! Специально для них я сделал фотосессию! Если вы мировой журнал, вот вам фото самого сексуального мужчины в мире. Пользуйтесь!" — написал в своем аккаунте Instagram Прусыкин.