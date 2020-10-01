Блогера и телеведущую Настю Ивлееву уличили в рекламе алкоголя.
Федеральная антимонопольная служба по Ленинградской области вынесла предпринимателю А. В. Узенюк (блогеру Насте Ивлеевой) предупреждение о недопустимости размещения рекламы алкоголя в интернете. Блогеру предписали прекратить распространения ролика, пропагандирующего спиртные напитки.
Если Ивлеева проигнорирует предписание, телеведущей грозит штраф от двенадцати до двадцати тысяч рублей.
Видео, о котором идёт речь, можно назвать скрытой рекламой. На канале YouTube Ивлеева продемонстрировала рецепт приготовления напитка на основе вермута, упомянув конкретную марку креплёного вина. Это было воспринято как нарушение российского законодательства.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".