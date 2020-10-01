Настю Ивлееву могут оштрафовать за рекламу алкоголя в Интернете

Блогера и телеведущую Настю Ивлееву уличили в рекламе алкоголя.

Федеральная антимонопольная служба по Ленинградской области вынесла предпринимателю А. В. Узенюк (блогеру Насте Ивлеевой) предупреждение о недопустимости размещения рекламы алкоголя в интернете. Блогеру предписали прекратить распространения ролика, пропагандирующего спиртные напитки.

Если Ивлеева проигнорирует предписание, телеведущей грозит штраф от двенадцати до двадцати тысяч рублей.

Видео, о котором идёт речь, можно назвать скрытой рекламой. На канале YouTube Ивлеева продемонстрировала рецепт приготовления напитка на основе вермута, упомянув конкретную марку креплёного вина. Это было воспринято как нарушение российского законодательства.