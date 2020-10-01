Кулинарные лавки Лепса прогорели, но певец по-прежнему в списке "Форбс"

Позиция Лепса в списке самых богатых звёзд российского шоу-бизнеса остаётся твёрдой несмотря на крах бизнеса.

"Коронакризис" тяжело ударил по коммерческим начинаниям певца.

Лавку "Пироги" на Пятницкой улице в центре Москвы, которую так торжественно презентовали с участием звёзд первой величины, Лепсу пришлось закрыть.

Планам по расширению сети лавок "Пироги" тоже не суждено было сбыться. Последние убыточные заведения закрылись одно за другим.

По версии журнала "Форбс", Лепс занимал восьмое место в топ-20 среди российских звезд шоу-бизнеса.

Певец, вероятно, не перестанет претендовать на звание шоумена с самыми высокими доходами в России, так как большая часть доходов певца складывается не из прибыли с кулинарного дела, а с гонораров. Доходы певца с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го составили 5,3 миллиона долларов.