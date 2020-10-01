Регина Тодоренко продолжает удивлять своих подписчиков новыми образами.
На этот раз она решила приоткрыть завесу тайны и показать, как будет выглядеть в первой серии "Ледникового периода".
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Если есть на этой планете 🌏 талантливые люди, то мне точно повезло, потому что они работают со мной в одной КОМАНДЕ! На фото — мой образ для шоу #ледниковыйпериод, который создала моя @yanabuzychkina своими золотыми ручками! (Подробнее смотрите в ее аккаунте инструкцию к данному образу)🙏🏻 Спасибо тебе, Яшааааа, за эту красоту!!! Даже муж оценил, а он любит меня только без мэйка 🙈🤪 Уровень мастерства — 6.0 @yanabuzychkina ❤️
"Если есть на этой планете талантливые люди, то мне точно повезло, потому что они работают со мной в одной команде!На фото — мой образ для шоу #ледниковыйпериод, который создала моя @yanabuzychkina своими золотыми ручками! (Подробнее смотрите в ее аккаунте инструкцию к данному образу). Спасибо тебе, Яшааааа, за эту красоту!!! Даже муж оценил, а он любит меня только без мэйка. Уровень мастерства — 6.0 @yanabuzychkina ", — поделилась в своём аккаунте в Instagram ведущая.
А вот среди подписчиков кардинальное перевоплощение Регины вызвало противоположные эмоции:
"Очень необычный для вас образ", — пишут подписчики.
"Ууу неее, мейк как будто старая женщина решила выглядеть моложе", — разделились поклонники ведущей на два лагеря.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".