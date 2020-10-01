Регина Тодоренко продолжает удивлять своих подписчиков новыми образами.

На этот раз она решила приоткрыть завесу тайны и показать, как будет выглядеть в первой серии "Ледникового периода".

"Если есть на этой планете талантливые люди, то мне точно повезло, потому что они работают со мной в одной команде!На фото — мой образ для шоу #ледниковыйпериод, который создала моя @yanabuzychkina своими золотыми ручками! (Подробнее смотрите в ее аккаунте инструкцию к данному образу). Спасибо тебе, Яшааааа, за эту красоту!!! Даже муж оценил, а он любит меня только без мэйка. Уровень мастерства — 6.0 @yanabuzychkina ", — поделилась в своём аккаунте в Instagram ведущая.