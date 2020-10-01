Актриса решила вжиться в новый образ.
На фото в своем аккаунте Instagram Настасья удачно перевоплотилась в одну из ролей, которую сыграла Анджелина Джоли. Девушка подобрала идентичные вещи, прическу и даже вооружилась пистолетом.
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Расхитительница грИбниц))) опят не видели поблизости?😂😂😂 #ларакрофткосплей #ларакрофт
"Расхитительница грИбниц))) Опят не видели поблизости?", — прокомментировала чудеса своего преображения звезда "Универа", доказав, что отечественные таланты не хуже зарубежных.
Модный эксперимент не оставил равнодушными подписчиков Самбурской.
"Та не надо образ устаревший и не актуальный шорты, пистолет не в тренде", "Подберёзовики в опасности, — комментируют пост интернет остряки.
"Самбурджоли", — комментировали пост актрисы почитатели ее таланта.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.