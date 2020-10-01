Полина Гагарина купила дом на колёсах после разрыва с мужем

В своём Instagram-аккаунте певица разместила фото, где она стоит в дверях "автодома".

"Мой новый дом, на колёсах. Очень удобно, где остановился — там и спишь", — пишет Полина на своей страничке.

Такое приобретение поклонники певицы связывают с тем, что после длительного перерыва Гагарина возвращается в свой привычный график. Антураж снимка певицы навел мысли фанатов на то, что Полина снимается в новом интересном проекте.

Сейчас хейтеры начнут писать, что бывший муж без дома оставил, шутки все, Поля, неужели фильм? Или сериал? По первому фото, может, еще и отрицательная роль? — вопрошают подписчики.

Предположения остаются без ответа, поэтому любопытные фанаты набираются терпения, чтобы рано или поздно получить ответы на свои вопросы.

Уютный образ певицы в накидке с красной шотландской клеткой вызвал бурю восторженных отзывов в адрес поп-дивы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Полина Гагарина написала напутствие своему сыну.