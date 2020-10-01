В своём Instagram-аккаунте певица разместила фото, где она стоит в дверях "автодома".
"Мой новый дом, на колёсах. Очень удобно, где остановился — там и спишь", — пишет Полина на своей страничке.
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Мой новый дом), на колёсах. Очень удобно, где остановился — там и спишь😅 Трикотажный костюм @pe_for_girls ❣️ #полинагагарина #гагаринапоехали
Такое приобретение поклонники певицы связывают с тем, что после длительного перерыва Гагарина возвращается в свой привычный график. Антураж снимка певицы навел мысли фанатов на то, что Полина снимается в новом интересном проекте.
Сейчас хейтеры начнут писать, что бывший муж без дома оставил, шутки все, Поля, неужели фильм? Или сериал? По первому фото, может, еще и отрицательная роль? — вопрошают подписчики.
Предположения остаются без ответа, поэтому любопытные фанаты набираются терпения, чтобы рано или поздно получить ответы на свои вопросы.
Уютный образ певицы в накидке с красной шотландской клеткой вызвал бурю восторженных отзывов в адрес поп-дивы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Полина Гагарина написала напутствие своему сыну.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.