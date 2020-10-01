Подписчики заподозрили Баскова в том, что у него есть тайная семья

Загадочные фото Николая Баскова с Алтая, на которых артист запечатлён с неизвестной женщиной и ребёнком, заставили поклонников певца делать предположения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я в Шамбале 🔥🔥🔥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)29 Сен 2020 в 5:58 PDT

Фанаты Баскова считают, что он проводит отдых в горах со своей семьёй, которую тщательно скрывает от общественности.

"У Коляна дети есть?" — пишут особо любопытные подписчики. "Николай, а что за красотки на заднем плане, новые пассии?". "Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай".

Николай Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать вопросы подписчиков, оставив своим фанатам широкое поле для разного рода домыслов.