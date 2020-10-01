Загадочные фото Николая Баскова с Алтая, на которых артист запечатлён с неизвестной женщиной и ребёнком, заставили поклонников певца делать предположения.
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Фанаты Баскова считают, что он проводит отдых в горах со своей семьёй, которую тщательно скрывает от общественности.
"У Коляна дети есть?" — пишут особо любопытные подписчики.
"Николай, а что за красотки на заднем плане, новые пассии?".
"Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай".
Николай Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать вопросы подписчиков, оставив своим фанатам широкое поле для разного рода домыслов.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.