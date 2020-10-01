Эпатажный актёр нашёл прямую связь между своими судебными исками и уходом Андрея Малахова с главного канала страны.
Никита Джигурда рассказал, что увольнению знаменитого ведущего с Первого канала предшествовали иски артиста, который он предъявлял ток-шоу Малахова.
Актер заявил, что в судебном порядке пытался отстоять дело о защите чести и достоинства. В передаче якобы обвиняли артиста в изнасиловании, подделке завещания и прочих нелицеприятных вещах.
"После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марины Анисиной Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой", — говорит Джигурда.
На суде артиста заверили, что все, кто покушался на его честь, были уволены. В данном случае Джигурда убедился, что это не были пустые слова. Уволили не только Малахова, но и всю его творческую команду.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.