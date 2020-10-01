Джигурда заявил, что это он переселил Малахова "на вторую кнопку"

Эпатажный актёр нашёл прямую связь между своими судебными исками и уходом Андрея Малахова с главного канала страны.

Никита Джигурда рассказал, что увольнению знаменитого ведущего с Первого канала предшествовали иски артиста, который он предъявлял ток-шоу Малахова.

Актер заявил, что в судебном порядке пытался отстоять дело о защите чести и достоинства. В передаче якобы обвиняли артиста в изнасиловании, подделке завещания и прочих нелицеприятных вещах.

"После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марины Анисиной Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой", — говорит Джигурда.

На суде артиста заверили, что все, кто покушался на его честь, были уволены. В данном случае Джигурда убедился, что это не были пустые слова. Уволили не только Малахова, но и всю его творческую команду.