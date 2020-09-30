Пугачёва спела в осеннем саду песню, посвящённую Галкину

Посмотреть эту публикацию в Instagram Навеяло🌼 Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)30 Сен 2020 в 12:01 PDT

Королева российской эстрады Алла Пугачёва на своей странице в Istagram опубликовала видео с песней "Осенние листья". При этом певица добавила туда строчку, посвящённую своему супругу — Максиму Галкину.

"Навеяло", — лаконично подписала пост артистка. "Осенние листья шумят и шумят. В саду… Знакомой тропой я рядом с тобой иду. И счастлив лишь тот, в ком сердце поет. И рядом Максимка идет", — спела Пугачёва.

В конце видео она развернула камеру и спросила: "Понятно?".

Сам Максим Галкин в комментариях к видео поставил несколько смайликов с поцелуем и аплодисментами.

Поклонники звезды пришли в восторг от видео.

"Как классно. Настало время никуда не бежать. Просыпаться, пить кофе, чай и гулять. Дома - самое главное. Наслаждайтесь, Алла Борисовна, как можно дольше жизнью", "Самая необыкновенная. Сильно, сильно любим", "Как у вас красиво", "Любимый голос!" — написали они в комментариях.

По мнению некоторых фанатов, Пугачёва выглядит уставшей, а другие отметили, что певица полна сил и энергии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Максим Галкин станцевал зажигательное танго с дочерью Лизой.