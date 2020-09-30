Тарзан повысил свои гонорары за стриптиз-шоу

Муж Наташи Королёвой Сергей Глушко решил повысить стоимость заказа своих выступлений после скандала с изменой жене, сообщил промоутер Сергей Лазарев.

Теперь стоимость танца Тарзана будет стоить не менее 600 тысяч рублей.

В звёздной семье главным кормильцем является Наталья. Певица всегда зарабатывала больше, чем её супруг. За один концерт артистка получает 8-10 тыс. евро, а в месяц у неё бывает несколько выступлений.

Сергей за шоу на корпоративной вечернике зарабатывает 5-6 тыс. евро, а клубные выходы почти не приносят никаких доходов.

Промоутер намекнул и на версию конспирологов, которые считают, что скандал с изменой был просто спектаклем, чтобы привлечь внимание публики.

Вероятно, историю с изменой супруги придумали ради чёрного пиара.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Наташа Королёва рассказала об особенностях мужских и женских измен.