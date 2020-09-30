Каннский кинофестиваль заменит его мини-версия

Отмененный из-за COVID-19 Каннский кинофестиваль решили все же провести.

27-29 октября во Франции в легендарном городе Канн покажут несколько фильмов из урезанной программы.

В этом году презентуют лишь четыре кинокартины из 56 изначально заявленных.

Среди фильмов, которые, несмотря ни на что, увидят своего зрителя на престижном кинофестивале: "Триумф" Эммануэля Курколя, "Настоящие матери" Наоми Кавасе, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса и "Начало" Дэи Кулумбегашвили.

Кроме того, гости фестиваля могут рассчитывать на просмотр короткометражек и студенческих фильмов в рамках программы "Конфронтация".

Претендовать на призы в 2020 году смогут лишь авторы короткометражных фильмов. Главная награда ежегодного кинофестиваля в этом году вручаться не будет.

Состав жюри урезанного Каннского фестиваля пока не определен. Планируется, что культовый фестиваль в полноценном формате любители киноискусства увидят не раньше мая 2021 года.

Пока ценителям лучших образцов киноискусства предлагают посмотреть фильмы с прошлогодних Канн. Зрителей призывают открыть для себя миры таких талантливых режиссеров, как Долан, Дюпье, Балагов, Гуаданьино, Адель Энель и др.