Тимати выгуливает в лифте медведя, которого подарил ему Баста

Баста больше получаса троллил Тимтити, пытаясь "сбить корону" с головы пафосного рэпера.

В конце телевизионного шоу "Прожарка" гость программы Баста сделал эпатажному рэперу необычный подарок.

Шоумену вручили странную куклу, похожую на бородатого Микки Мауса. Предполагалось, что это автопортрет Тимати. Пластиковый монстрик, похоже, пришелся по душе рэперу, так как он не замедлил сделать с игрушкой сэлфи в лифте. Несмотря на то, что дарение сопровождалось нелестными комментариями в адрес Тимати, звезда рэпа не стал от этого меньше любить портретного мишку.

"Это не просто медведь, это лучшая версия тебя. Это Тимати, который не читает рэп, не открывает бизнес и никого не раздражает. Он стоит в углу и не выделывается. Единственное, что у вас общего — и тебя, и его можно купить", — сказал Баста, вручая Тимати подарок.

Зачем исполнитель путешествует со своим новым приобретением — непонятно. Тем не менее, Тимати настолько полюбилась авторская кукла, что он приобрел для нее стильный "look". В новомодной курточке бородатый мишка стал еще больше похож на Тимура Юнусова.