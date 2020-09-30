Антураж, в котором делает фотографии Милла Йовович, заставляет российскую аудиторию все чаще вспоминать о русских корнях голливудской дивы.
Домашние кадры актрисы исполнены провинциальным уютом.
"Халатик. Как это по-русски. Только ковра на стене не хватает", — пишут поклонники актрисы, вспоминая ее прошлые снимки.
"Мила выглядит так, словно сейчас пропылесосит квартиру, почистит картохи и пойдет с детьми делать уроки", — острят интернет пользователи.
Мировая кинозвезда русско-сербского происхождения словно сознательно пытается понравиться своим русскоязычным поклонникам. Ее новое фото сделано хоть и не в цветастом халатике, но в обстановке, которая напоминает частный двор русской глубинки. Мила сфотографировалась с младшей дочкой на фоне деревянного забора.
"Молодец, самокаты, скейты, зонтики — все как у обычных людей, и это прикольно, — комментируют снимок интернет пользователи.
Без пафоса, тонны макияжа и света сафитов, — не устают восхищаться звездой Голливуда русские поклонники Миллы.
Образ Миллы Йовович в декрете действительно будто говорит русской аудитории: "Ребята, я своя".
Ранее "Правда.Ру" писала, что Милла Йовович рассказала о болезни младшей дочери.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".