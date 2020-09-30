Милла Йовович умиляет русскоязычных поклонников снимками «а-ля рус»

Антураж, в котором делает фотографии Милла Йовович, заставляет российскую аудиторию все чаще вспоминать о русских корнях голливудской дивы.

Домашние кадры актрисы исполнены провинциальным уютом.

"Халатик. Как это по-русски. Только ковра на стене не хватает", — пишут поклонники актрисы, вспоминая ее прошлые снимки. "Мила выглядит так, словно сейчас пропылесосит квартиру, почистит картохи и пойдет с детьми делать уроки", — острят интернет пользователи.

Мировая кинозвезда русско-сербского происхождения словно сознательно пытается понравиться своим русскоязычным поклонникам. Ее новое фото сделано хоть и не в цветастом халатике, но в обстановке, которая напоминает частный двор русской глубинки. Мила сфотографировалась с младшей дочкой на фоне деревянного забора.

"Молодец, самокаты, скейты, зонтики — все как у обычных людей, и это прикольно, — комментируют снимок интернет пользователи. Без пафоса, тонны макияжа и света сафитов, — не устают восхищаться звездой Голливуда русские поклонники Миллы.

Образ Миллы Йовович в декрете действительно будто говорит русской аудитории: "Ребята, я своя".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Милла Йовович рассказала о болезни младшей дочери.