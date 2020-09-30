Ольга Бузова рассказала о своих детских травмах

Ольга Бузова поведала, из-за чего конфликтовала в детстве с сестрой.

Особенно психотравмирующих переживаний детства у Ольги, судя по всему, не было. Банальное соперничество сестер из-за одежды, вот откуда, вероятно, берет свое начало давний конфликт Ольги Бузовой с сестрой. По словам поп-дивы, младшая сестра всегда ее подставляла и ябедничала на нее родителям.

"Я с детства была во всем виновата. Во всем! А еще она ябедничала, говорила неправду! Мы прям ругались. Анька так делала: "Мама, а Оля не дает мне надеть ее кофточку!" А у меня уже был свой стиль, вкус", — рассказала Бузова Татьяне Устиновой в программе "Мой герой".

Звезда шоу-бизнеса, умеющая привлекать внимание к своей персоне, похвасталась, что с самого юного возраста сумела выработать свой особенный стиль в одежде. Сестра же, по словам артистки, ей завидовала и стремилась умыкнуть из гардероба модные шмотки. Это Ольге не нравилось, так как семья была небогатая, и новых вещей у девушки попросту не было.

"Анечка потом была долго моей лучшей подругой. Ну, и сейчас является близким человеком для меня", — сказала Бузова.

Подписчики певицы тут же обратили внимание на прошедшее время, которое Ольга употребила, рассказывая о дружеских отношениях с сестрой. Интернет-пользователи давно заметили, что отношения сестер Бузовых складываются непросто. Подписчики вспомнили инцидент, когда Ольга отказалась оплачивать сестре билет в бизнес-класс для полета в Куршевель. Особенно внимательные фанаты отметили, что Анна отписалась от сестры в Instagram.

Мнение подписчиков разделилось. Кто-то принял сторону Ольги, обвинив сестру в банальной зависти, а кто-то, наоборот, в своих комментариях отмечает добродетельные качества Анны на контрасте с Ольгой.