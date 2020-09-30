Певец и экс-солист группы "Руки вверх" сегодня празднует день рождения сына Мирона.

Недавно Сергей делился своими семейными традициями.

"Мирошечка, солнышко наше! Наше с @burdregina мамой счастье, наша большая и безмерная любовь, наш сладкий мальчишка, наша гордость! Наш умный, серьезный и самый рассудительный директор завода. С днем рождения, сыночек! Мы не будем говорить сегодня много слов, мы просто будем прижимать тебя к себе нежно всю жизнь и каждый день благодарить Бога, что ты стал счастьем нашей большой и дружной семьи! Будь здоров и счастлив, любимый!" — признался Жуков.