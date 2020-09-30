Певец и экс-солист группы "Руки вверх" сегодня празднует день рождения сына Мирона.
Недавно Сергей делился своими семейными традициями.
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Мирошечка, солнышко наше! Наше с @burdregina мамой счастье, наша большая и безмерная любовь, наш сладкий мальчишка, наша гордость! Наш умный, серьезный и самый рассудительный директор завода:) С днем рождения, сыночек! Мы не будем говорить сегодня много слов, мы просто будем прижимать тебя к себе нежно всю жизнь и каждый день благодарить Бога, что ты стал счастьем нашей большой и дружной семьи! Будь здоров и счастлив, любимый! #миронсергеевич #миронсергеевичдиректорзавода
"Мирошечка, солнышко наше! Наше с @burdregina мамой счастье, наша большая и безмерная любовь, наш сладкий мальчишка, наша гордость! Наш умный, серьезный и самый рассудительный директор завода. С днем рождения, сыночек! Мы не будем говорить сегодня много слов, мы просто будем прижимать тебя к себе нежно всю жизнь и каждый день благодарить Бога, что ты стал счастьем нашей большой и дружной семьи! Будь здоров и счастлив, любимый!" — признался Жуков.
На поздравительный пост певца трогательно откликнулись его подписчики.
"С днём рождения, Мирон Сергеевич! Мироша! здоровье тебе миленький малыш, добра, мира, счастья! Пусть на твоём пути светит всегда добрая и счастливая звёздочка. Будь всегда счастлив", — не скупятся на теплые слова поклонники певца.
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