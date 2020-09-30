Певица в эфире "Авторадио" исполнила свой новый хит "Больше не терять" и пообщалась с "Мурзилками international".

"Вчерашнее выступление на @avtoradioru запомнится мне высотой 327 метров и вечерними огнями Москвы. Отдельное спасибо ребятам из моего фан-клуба @fansavicheva за то, что вы были вместе со мной, за цветы, внимание и поддержку Ну и, конечно же, спасибо ведущим за классную беседу, а @braginavtoradio — за то, что попробовал себя в роли зеленого человека из клипа "Больше не терять" в прямом эфире", — поделилась впечатлениями певица.

Эмоции звезды эстрады разделили ее поклонники.

"Огромное спасибо. Это было так, как умеешь только ты. Сквозь тысячи километров понимала, что проживаю этот вечер вместе с вами!" — пишут певице вдохновенные комментаторы.

"Юля Савичева не только лирична, но и бесспорно рокенрольна, но все же, именно мне больше всего отозвались "Не Бойся" и "Селяви" но и честно, честно — я тоже твой не только рыдающий зритель. Каждый такой вечер уникален и не повторим! Спасибо тебе!" — признавались подписчики.