Сергей Жуков примерил на себя роль мотивационного тренера

Сергей Жуков опубликовал чек-лист дел, которые делают жизнь счастливой и гармоничной.

Солист легендарной группы "Руки Вверх" решил встряхнуть своих подписчиков, предлагая им не откладывать важные дела на потом. Певец призвал поклонников принять правила его мотивационной игры.

"А вы тоже по понедельникам планируете начать жить по-новому и откладываете все самое важное на первый день недели? Тогда я бросаю вам вызов! Я составил чек-лист дел, которые нужно успеть сделать за эту неделю. Если вы принимаете правила игры, то выкладывайте историю со словами "я принимаю вызов от @sezhukov", — написал в своем Instagram-аккаунте музыкант.

Впрочем, певец, ведущий размеренный образ жизни, не призвал подписчиков к чему-либо экстремальному. Наоборот, от свода его правил веет уютом и спокойствием.

Итак, вот список дел на неделю от Сергея Жукова:"1. Позвоните родителям или тому, с кем давно не общались. 2. Не забывайте экспериментировать — приготовьте или попробуйте новое блюдо. 3. Сходите на мероприятие (кино, музей, спектакль), чтобы разнообразить досуг) 4. Не сидите одним вечером в телефоне, а посмотрите фильм. 5. Купите вкусный чай, чтобы согреваться осенними вечерами! 6. Прогуляйтесь в парке и посмотрите, как красиво наступает осень! 7. Потанцуйте под песню "Руки Вверх" для поднятия настроения, куда без этого?".

Ранее "Правда.Ру" писала, что артист попрощался со своим образом сладкоголосого ловеласа.