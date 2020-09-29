Николай Басков отдыхает на Алтае

Посмотреть эту публикацию в Instagram Невероятно потрясающая природа на Алтае💥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 28 Сен 2020 в 12:19 PDT

Российский эстрадный певец Николай Басков решил отдохнуть в Республике Алтай. Недавно на своей странице в Instagram он опубликовал фото на фоне Катуни с геотегом "Онгудай". Также артист выложил видео с пикником на берегу Телецкого озера.

"Невероятно потрясающая погода на Алтае", "Я в восторге от сказочного Алтая", — написал певец.

Стоит отметить, что недавно Николай Басков оказался в центре скандала, после того как выступил на форуме "За Беларусь" в поддержку Александра Лукашенко.

Также он вместе с другими звёздами снялся в клипе в поддержку президента республики "Любимую не отдают".

После этого противники Лукашенко начали писать негативные комментарии на странице певца в Instagram. Посты с Алтая также не стали исключением, но отзывов о природе всё же больше.

Ранее Николай Басков заявил, что хочет жениться и отстроить "родовое гнездо".