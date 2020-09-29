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Павел Керекеша раскрыл причины болей в суставах

Многие люди связывают боли в суставах с наступлением сырой осенней погоды. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал мануальный терапевт, невролог Павел Керекеша.

Павел Керекеша раскрыл причины болей в суставах

"Для некоторых людей погода или переохлаждение являются своего рода катализатором их вялотекущих заболеваний. Лечение таких болезней всегда идёт через обострение, через ухудшение состояния.

Одна из причин большинства заболеваний связана тем, что люди едят сладкое, спят на мягком и слишком тепло одеваются.

Переохлаждение не является причиной простудных заболеваний, заболеваний суставов, заболеваний позвоночника, урологических заболеваний.

Промокшие ноги не приводят к простуде. Существует всего два простудных заболевания — это ознобление и обморожение.

Заболевание суставов идёт через нагрузку печени и желчного пузыря. Китайские специалисты считают, печень и желчный пузырь отвечают за болезни суставов, поэтому когда человек употребляет острую, солёную или копчёную пищу, то у него сразу начинают суставы", — пояснил эксперт "Правде.Ру".

 

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