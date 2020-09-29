Татьяна Брухунова рассказала, почему не кормит сына грудью

Татьяна Брухунова после родов придерживается "особой диеты". Она позволяет себе есть всё что угодно, однако делает это в первой половине дня.

Вечером молодая жена Петросяна предпочитает голодать. Поэтому она отметила, что не кормит сына грудью.

"Я ем всё подряд. Ем мало. Самый большой приём пищи — это обед. Тогда я ем всё, что хочу: любой гарнир, любое мясо. Первое, второе, третье, компот. Но я не ужинаю", — пояснила Брухунова.

Недавно Брухунова серьёзно отравилась и даже упала в обморок. Позже она сообщила, что переела маринованных огурцов.