72-летний Шуфутинский женился в третий раз на молодой танцовщице

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский в эфире программы Андрея Малахова признался, что скоро снова намерен жениться. Избранницей артиста станет Светлана Уразова, которая моложе его почти на 30 лет.

Шуфутинский и Уразова знакомы 25 лет. Они познакомились, когда артист был женат. Светлана танцевала в коллективе Шуфутинского.

Пять лет у артиста в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности умерла жена, с которой он прожил более 40 лет. Шансонье в это время находился в другой стране и начал волноваться, когда супруга в течение нескольких дней не отвечала на звонки. Спустя три дня Маргариту обнаружили мёртвой.

После случившегося Шуфутинского поддерживала Светлана. Влюбленные стали чаще появляться вместе на публике. Спустя несколько лет они решили пожениться.

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