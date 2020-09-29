Мария Шукшина обратилась к Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах

Актриса Мария Шукшина решила написать две жалобы. Одна из них направлена к российскому президенту Владимиру Путина, а вторая — патриарху Кириллу. Шукшина обвиняет ток-шоу "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звёзды сошлись" в том, что они "развращают народ". Актриса считает, что эти передачи заражают российских граждан "вирусом бескультурья".

"Массмедиа давно стали антинародными, антигуманными, антигосударственными! Это медленное убийство души человека, его внутреннего света, данного при рождении! И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат", — цитирует слова Шукшиной "Экспресс газета".

Также актриса отметила, что эту же функцию выполняют Интернет, эстрада и даже театр.