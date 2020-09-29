Алсу опубликовала фото с четырёхлетним сыном Рафаэлем

Популярная российская певица Алсу на своей странице в Instagram выложила фото с четырёхлетним сыном Рафаэлем. На снимке ребёнок трогает маму за волосы.

Подписчики звезды пришли в восторг от трогательной фотографии. Напомним, что Алсу родила сына четыре года назад, но только недавно решила показать его публике.

На свежей фотографии Алсу вместе с Рафаэлем катается на яхте. Она смотрит на мальчика и улыбается. Рафаэль смотрит на волосы матери и трогает их.

"Когда любишь просто от души, от сердца, не за поступки и красивые слова, не за комплименты и цветы и даже не за то, что тебя любят в ответ… Словами не описать это вселенское чувство материнской, необъятной любви", — подписала снимок исполнительница.

Поклонники сразу же отреагировали на публикацию артистки и написали, что материнская любовь — самое светлое чувство, которые только может испытывать один человек к другому, сообщают "Дни 24".