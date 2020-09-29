66-летний Александр Серов впервые стал дедушкой

66-летний певец Александр Серов впервые стал дедушкой. Его единственная дочь, 27-летняя Мишель, родила девочку. Наследница Серова всё это время скрывала беременность, поэтому новость о рождении ребёнка стала большим сюрпризом.

На своей странице в Instagram написала, что они с мужем назвали дочку довольно популярным сейчас именем Мия.

"С Днём рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали! Расти здоровой и красивой девочкой, а мы всё для этого сделаем!" — обратилась Мишель к малышке, опубликовав серию своих фото с округлившимся животом.

Стоит напомнить, что дочь певца и гимнастки Елены Стебневой в прошлом году стала женой бизнесмена по имени Роман. Недавно певец подарил дочери шикарный коттедж в Подмосковье. Сам Александр Серов поселился в гостевом доме неподалёку.

Ранее Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою женщину.