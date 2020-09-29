Внучку Людмилы Гурченко избили из-за наследства актрисы

Несмотря на то, что советской и российской киноактрисы Людмилы Гурченко уже давно нет в живых, её имя продолжает появляться в СМИ. Это связано с неоднозначным поведением и высказываниями её родственников. В этот раз отметилась внучка артистки.

Елена Королёва заявила, что её жизнь сильно омрачилась из-за наследства знаменитой бабушки, сообщает "Комсомольская Правда".

Женщина призналась, что ей тяжело живётся в моральном и физическом плане. Она рассказала, что ей постоянно звонят неизвестные и угрожают а недавно её даже избили.

Однако внучка Людмилы Гурченко всё равно не сдаётся. Она намерена защищать свои права. Женщина утверждает, что сама актриса хотела, чтобы именно она, Елена, унаследовала квартиру и дачу после её смерти.

Королёвой придётся непросто. На недвижимость звезды советского кино есть немало претендентов. Так, отец Елены считает, что часть имущества Гурченко полагается ему, и дочь должна ему уступить.