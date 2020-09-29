Развода не будет: Алибасов и Федосеева-Шукшина помирились

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Супруги считают, что не смогут жить друг без друга. Сначала своё заявление о разводе забрала актриса, а потом то же самое сделал и скандально известный продюсер.

Конфликт в отношениях звёздной пары возник после того, что Бари Каримович переоформил подаренную ему женой квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. В ближайшие дни должен был начаться бракоразводный процесс, но теперь выяснилось, что развод не состоится.

Однако Лидии Николаевне ещё нужно быть посетить заседание суда, чтобы вернуть себе квартиру.

Стоит напомнить о том, представители Сергей Моцаря попросили актрису освободить квартиру и забрать из неё свои вещи.

Ранее Федосеева-Шукшина обратилась в суд с требованием признать недействительными две сделки. Она хочет вернуть себе квартиру в Новой Москве, которую ранее подарила своему мужу Бари Алибасову.