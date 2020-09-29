Агата Муцениеце рассказала фанатам, что ей часто сигналят проезжающие мимо машины. Актриса рада таким знакам внимания, но не до конца понимает, зачем мужчины так делают.

"Слышали? Я еще о-го-го! Мне тачки бибикают. Не всегда понимаю этот жест, когда пацан на "мерсе" тебе бибикает. И что? Это какой-то знак внимания? Или вы хотите, чтобы у меня инфаркт случился, потому что я подпрыгиваю. Странный русский обычай", — написала артистка в Instagram.