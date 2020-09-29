Дарья Мельникова раскрыла секрет своего похудения после родов

Недавно Дарья Мельникова родила второго ребёнка, но это не помешало ей сохранить хорошую форму. Актриса быстро привела себя в порядок и решила поделиться секретом с подписчиками. Она утверждает, что никогда не была сторонницей диет.