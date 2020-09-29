Недавно Дарья Мельникова родила второго ребёнка, но это не помешало ей сохранить хорошую форму. Актриса быстро привела себя в порядок и решила поделиться секретом с подписчиками. Она утверждает, что никогда не была сторонницей диет.
"Мне попалась в руки книга Светланы Бронниковой "Интуитивное питание", больше я не сидела на диетах никогда! К 28 годам у меня сложились нежные гурманские отношения с едой, не омраченные страхом поправиться", — отметила артистка.
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.