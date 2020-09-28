Искусственный интеллект порой бывает беспощаден. В этом можно убедиться, взглянув на портреты Аллы Пугачёвой и Софии Ротару, которые нарисовала нейросеть по запросу: как выглядели бы эти женщины сегодня без пластических операций.
Воссоздал облик "постаревших" певиц и поделился своими выводами в эфире НТВ пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
Доктор подробно рассмотрел изображения сегодняшней Пугачевой перечислил пластические операции, сделанные ей:
"Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг зоны декольте… Очень четкий овал лица, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое.Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век".
Говоря о внешности Ротару, пластический хирург тоже отметил качество работы своих коллег:
"Выполнена операция на верхнее и нижнее веко. Убрали лишнюю кожу.Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво", — говорит Аль-Юсеф и подчёркивает, что такая работа должна стать эталоном для всех практикующих пластиков.
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