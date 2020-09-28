Цискаридзе рассказал о травле Волочковой в Большом театре

Звезда российского балета Николай Цискаридзе рассказала о том, что руководство Большого театра пыталось унизить и очернить балерину Анастасию Волочкову.

Он считает, что некие заказчики хотели разрушить карьеру эпатажной танцовщицы.

"Я был свидетелем всего происходящего. В Москве я первым с ней танцевал. Меня вызвало руководство и сказало, что я должен на камеру сказать, что не смог поднять Волочкову. Я отказался так поступать. После этого пригласили моего педагога и начали ему угрожать", — сообщил Николай Цискаридзе.

Артист считает, что у него нет права называть имена заказчиков. Если Анастасии Волочковой они известны, то она может сама их разоблачить.

"Я знаю её совершенно другой. Для меня это был совершенно иной человек", — сообщил артист, комментирую нынешнюю репутацию Волочковой.

Ранее Николай Цискаридзе назвал трагедией решение Волочковой оставить балет.