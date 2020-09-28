66-летняя Любовь Успенская позировала в платье дочери

Российская исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в платье своей 30-летней дочери Татьяны Плаксиной.

66-летняя артистка сидит на столе со скрещёнными ногами в тяжёлых ботинках. Успенская написала, что у её дочери хорошая генетика — сегодня они могут обмениваться платьями, так как у них одинаковые размеры.

Фанаты раскритиковали певицу за то, что она до сих пор играет в "девочку". Они посоветовали ей одеваться в соответствии со своим возрастом.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает привлекать к себе внимание самыми разными способами.

Она регулярно публикует откровенные фотографии в Instagram, а недавно её сняли на видео в неадекватном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.

Любовь Успенская не может понять выходки своей дочери.