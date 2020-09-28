Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в съёмках реалити-шоу, над которым сейчас работает Netflix.

По информации издания The Sun, один из проектов компании Гарри и Меган — документальный фильм о благотворительных проектах будет снят в формате реалити-шоу.

"Все будет сделано со вкусом. Они хотят, чтобы люди взглянули на их жизнь. Документальный сериал по большей части будет посвящен их занятию филантропией, а не тому, что происходит у них дома за закрытыми дверями. Однако это все равно будет потрясающей возможностью лучше понять их, а Меган надеется, что зрители узнают, какая она на самом деле", — сообщил источник.