Ефремов пожаловался суду на Пашаева

Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, подал жалобу на свой приговор и упомянул в ней бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

В документе, написанном самим Ефремовым, актёр полностью признаёт вину, раскаивается, а также заявляет о давлении на него со стороны Пашаева.