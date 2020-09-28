Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, подал жалобу на свой приговор и упомянул в ней бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
В документе, написанном самим Ефремовым, актёр полностью признаёт вину, раскаивается, а также заявляет о давлении на него со стороны Пашаева.
"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э." — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.