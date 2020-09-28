Гарик Харламов рассказал своим подписчикам о том, что, несмотря на развод, пытается сохранить дружеские отношения с Кристиной Асмус.

"У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ "Золото Геленджика", так что мы даже работаем на одном поле — все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте", — написал юморист в Instagram.