Ирина Понаровская раскрыла секреты красоты и молодости

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская в эфире программы "Однажды…", посвящённой 50-летию её творческой деятельности, раскрыла секреты красоты и молодости. Артистка рассказала, как всегда выглядеть как женщина и не превратиться "в бабу".

Поп-дива подчеркнула, что женщина может прекрасно выглядеть в любом возрасте. Важно не носить в себе никаких обид и уметь себя контролировать.

Женщины превращаются в "баб" из-за своего тяжёлого характера, считает звезда. Они постоянно на кого-нибудь злятся и обижаются. Понаровская уверена, что у представительницам прекрасной половины человечества следует быстро прощать обиды.

Внешность человека — это не только результат генетики. Большое значение имеет умеет сохранять самоконтроль и быть всегда "прибранным". Ирина вспомнила, как однажды в магазине к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что она очень интересная и прибранная. Звезда заявила, что это был лучший комплимент из всех, которые она слышала в жизни.

Ранее 67-летняя Ирина Понаровская произвела фурор осиной талией.