Бывший супруг Лолиты рассказал о своих травмах и операциях

Бывший муж популярной эстрадной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые за несколько месяцев решил прокомментировал инцидент, который с ним произошёл. По его словам, последствия данного происшествия стали для него трагическими.

Напомним, что весной этого года Иванов был госпитализирован с большим количеством травм. Дмитрий заявил, что он получил 12 переломов и до сих пор пока не восстановился после случившегося.

Ему нужно будет сделать ещё ряд операций. Иванов отметил, что если бы не профессионализм врачей, он мог бы полностью потерять зрение.

У Дмитрия ещё не восстановилось лицо, остались гематомы, не было видно глаз, нос был сломан. Ему установили штыри, поэтому он дышал через рот. В течение пяти дней он не мог встать. Передних зубов у него нет, поэтому он ходит с капой.

В заключение Иванов сказал, что до сих пор ест через трубочку, поэтому похудел на восемь килограмм. Пока он не может рассказать, что именно с ним случилось, ссылаясь на то, что ещё идёт следствие.