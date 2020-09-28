Незадолго до своей смерти Игорь Тальков приобрёл газовый пистолет, который собирался передать своей жене.

Артист переживал за безопасность своей семьи, поскольку ему регулярно поступали угрозы. Об этом рассказала его супруга Татьяна Талькова.

"Он что-то предчувствовал. Угрозы ему поступали, но с какой стороны, я не знаю. Тогда появился этот пресловутый газовый пистолет, он купил его для меня, опасался за нас с сынишкой, ведь были 90-е. Я смеялась: «Да ты что? Какой пистолет!». А он, наоборот, очень серьезно к этому относился", — рассказала вдова певца.