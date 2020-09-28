Несколько лет назад Александр Петров решил вложить заработанные деньги и построил в Переяславле отель. По его словам, он не планировал много зарабатывать на нём, а строил его для своих знакомых и друзей.

"Это не запасной аэродром, это мой любимый родной город. Там происходило мое созревание. Я не мог туда пригласить друзей, так как не было там такого места, где бы им было комфортно. А теперь могу. Гостиницей полностью занимается родная сестра. Да, это строилось на мои деньги, но это не про деньги. Их я вряд ли когда-то смогу отбить. Я постоянно там что-то переделывал, дорабатывал", — пояснил актёр.