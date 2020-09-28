Семья Ефремова собирается обвинить Пашаева в мошенничестве

Ещё один иск ждёт экс-адвоката актёра Михаила Ефремова, осуждённого на 8 лет колонии за пьяное ДТП в центре Москвы.

Напомним, Эльман Пашаев после громкого судебного процесса лишён адвокатского статуса.

На этот раз «за помощью к правоохранителям» намерена обратиться семья Ефремова - родственники артиста хотят привлечь бывшего защитника по статье за мошенничество.

Как рассказал ТАСС источник, близкий к звёздной семье,

после получения правовой оценки его (Пашаева) поведения в ходе процесса семья Ефремова примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы.

Сообщается также, что родственники актера намерены просить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка разговора Пашаева и Ефремова скрытой камерой попала в СМИ.

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