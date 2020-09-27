Харламов предсказал судьбу тех, кого запрёт дома вторая волна карантина

Гарик Харламов расширяется как вселенная.

Эпатажный резидент Comedy Club трансформировал свое лицо, пытаясь заглянуть в то будущее, когда россияне снова засядут дома на карантине.

Склонный к полноте шоумен наглядно показал, что с ним будет, если его оставят дома наедине с холодильником.

"Если опять объявят карантин из-за 2-й волны коронавируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими. Хотя они и так могут быть такими. Листайте", — написал Гарик под постом, состоящим из серии фотографий.

На каждом последующем снимке лицо комика все больше заплывает жиром. Подписчики оценили самоиронию юмориста и отметили, что на последнем фото Гарик очень напомнил депутата.

"Хорошо, что фото всего четыре. А то на четвертой фотке у меня экран затрещал", — острят подписчики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что актер колесит по Москве в образе столичного пенсионера.