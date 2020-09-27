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Харламов предсказал судьбу тех, кого запрёт дома вторая волна карантина

Гарик Харламов расширяется как вселенная.

Харламов предсказал судьбу тех, кого запрёт дома вторая волна карантина

Эпатажный резидент Comedy Club трансформировал свое лицо, пытаясь заглянуть в то будущее, когда россияне снова засядут дома на карантине.

Склонный к полноте шоумен наглядно показал, что с ним будет, если его оставят дома наедине с холодильником.

"Если опять объявят карантин из-за 2-й волны коронавируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими. Хотя они и так могут быть такими. Листайте", — написал Гарик под постом, состоящим из серии фотографий.

На каждом последующем снимке лицо комика все больше заплывает жиром. Подписчики оценили самоиронию юмориста и отметили, что на последнем фото Гарик очень напомнил депутата.

"Хорошо, что фото всего четыре. А то на четвертой фотке у меня экран затрещал", — острят подписчики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что актер колесит по Москве в образе столичного пенсионера.

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